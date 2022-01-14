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ВОЗ внесла два новых лекарства в список препаратов, рекомендованных для лечения COVID

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Пятница 14 января 2022 07:08
ВОЗ внесла два новых лекарства в список препаратов, рекомендованных для лечения COVID Фото: ВОЗ внесла два новых лекарства в список препаратов, рекомендованных для лечения COVID (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Всемирная организация здравоохранения внесла в список препаратов, рекомендованных для лечения COVID, два новых лекарства. Применение препаратов привело к улучшению показателей выживаемости и снижению потребности в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журнал BMJ.

Тяжелый COVID теперь предлагают лечить Барицитинибом, который используют в терапии ревматоидного артрита, а для людей с ковидом средней степени тяжести, но с высоким риском госпитализации, организация рекомендует препарат моноклональных антител - Сотровимаб.

Речь идет, в первую очередь, о стариках и больных с иммунодефицитом или хроническими заболеваниями, например диабетом.

В ВОЗ также подчеркнули, что эффективность препарата против новых вариантов, в частности штамма "Омикрон", "до сих пор непонятна".

Рекомендации были составлены после того, как эксперты ВОЗ проанализировали данные семи клинических испытаний, включавших в себя более 4 000 человек с COVID разной степени тяжести. Специалисты ВОЗ убедились, что польза от лечения перевешивает риски побочных эффектов.

Ранее мы писали, что ВОЗ заявила о превращении коронавируса в эндемичную инфекцию.

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