В ВОЗ заявили, что COVID-19 не под контролем: "Мы находимся в эпицентре пандемии"

COVID-19 до сих пор не под контролем несмотря на то, что многие люди в мире ошибочно полагают, что пандемия почти закончилась. Об этом заявила эксперт ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керхове.

По ее словам, на прошлой неделе во всем мире было зарегистрировано 3,1 миллиона новых случаев заражения и 54 000 смертей от коронавируса, хотя реальные цифры могут быть больше. Это значит, что до сих пор в мире нет контроля над вирусом.

"Мы полностью находимся в эпицентре этой пандемии. Но где посередине... мы пока не знаем, потому что, откровенно говоря, мы не используем инструменты, которые у нас есть сейчас, чтобы приблизиться к концу", - отметила она.

Эксперт говорит, что в некоторых городах отделения интенсивной терапии и больницы переполнены.