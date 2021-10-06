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В ВОЗ заявили, что COVID-19 не под контролем: "Мы находимся в эпицентре пандемии"

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Швейцария , Среда 06 октября 2021 06:33
В ВОЗ заявили, что COVID-19 не под контролем: "Мы находимся в эпицентре пандемии" Фото: Мария Ван Керхове, эксперт ВОЗ по борьбе с COVID-19 (twitter.com/mvankerkhove)
Автор: Наталья Скороход

COVID-19 до сих пор не под контролем несмотря на то, что многие люди в мире ошибочно полагают, что пандемия почти закончилась. Об этом заявила эксперт ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керхове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По ее словам, на прошлой неделе во всем мире было зарегистрировано 3,1 миллиона новых случаев заражения и 54 000 смертей от коронавируса, хотя реальные цифры могут быть больше. Это значит, что до сих пор в мире нет контроля над вирусом.

"Мы полностью находимся в эпицентре этой пандемии. Но где посередине... мы пока не знаем, потому что, откровенно говоря, мы не используем инструменты, которые у нас есть сейчас, чтобы приблизиться к концу", - отметила она.

Эксперт говорит, что в некоторых городах отделения интенсивной терапии и больницы переполнены.

"Люди умирают, а на улицах люди ведут себя так, как будто (эпидемия) полностью закончилась", - сказала Керхове.

Напомним, что в ВОЗ раскритиковали богатые страны за накопление вакцин от коронавируса. Там считают, что неспособность делиться ресурсами продлевает пандемию.

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