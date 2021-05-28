В ВОЗ заявили о достигнутом согласии по равному доступу к вакцинам от коронавируса

Участники ассамблеи Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВОЗ) достигли согласия в вопросе равного доступа к вакцинам от коронавируса. Отмечается, что это важный фактор в борьбе с пандемией COVID-19.

Об этом заявил на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, все участники 74-й Всемирной ассамблеи ВОЗ согласились с тем, что для победы над коронавирусом в мире важное значение имеет равный доступ к вакцинам."Был широкий консенсус в том, что равноправный доступ к вакцинам имеет существенное значение для завершения пандемии", - сказал гендиректор организации. Он также подчеркнул, что центральной темой ассамблеи ВОЗ, которая началась 24 мая, стала ситуация с COVID-19.