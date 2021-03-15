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В ВОЗ заявили об отсутствии связи между смертями и вакциной AstraZeneca

Новина українською → Мир, Понедельник 15 марта 2021 20:16
В ВОЗ заявили об отсутствии связи между смертями и вакциной AstraZeneca Фото: врач с вакциной (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что пока нет задокументированных смертей, связанных с вакцинами против COVID-19. Информация прозвучала на фоне сообщений о том, что ряд стран прекратили использование вакцин AstraZeneca для изучения возможных побочных эффектов.

Об этом она заявила на онлайн-брифинге для СМИ, передает Reuters.

По ее словам, до сих пор не было ни одной связи между так называемыми тромбоэмболичными инцидентами, о которых сообщается в некоторых странах, и прививкой против COVID-19.

"Мы не хотим, чтобы люди паниковали", - добавила она.

Отметим, ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия, Исландия, Нидерланды, заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca тз-за якобы образования тромбов.

Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Там заявили, что случаи тромбозов у привитых не связаны с вакцинацией.

Компания подчеркнула, что заявления о безопасности вакцины основаны на подтвержденных научных данных. Проверенные данные о состоянии 17 миллионов человек, которых привили AstraZeneca в Европейском союзе и Великобритании.

Как писало РБК-Украина, ЕМА опровергла связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, вакцина AstraZeneca абсолютно не увеличивает риска образования тромбов. Такое заявление он сделал со ссылкой на Европейское агентство лекарственных средств.

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