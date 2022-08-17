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В ВОЗ заявили о стремительном росте смертности от COVID в мире

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Среда 17 августа 2022 18:06
В ВОЗ заявили о стремительном росте смертности от COVID в мире Фото: в ВОЗ заявили о стремительном росте смертности от COVID в мире (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Смертность от COVID-19 в мире начала снова стремительно расти. Только за последние четыре недели количество зарегистрированных случаев смерти увеличилось на 35%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса.

По словам Гебреисуса, за последнюю неделю в мире зафиксировали около 15 тысяч смертей от коронавируса.

"15 000 смертей в неделю - это абсолютно неприемлемо, когда мы имеем все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней. Мы все устали от этого вируса и устали от пандемии. Но вирус не устал от нас", - заявил генеральный директор ВОЗ.

Как отметил Гебреисус, сейчас "омикрон" продолжает оставаться доминирующим штаммом заболевания. В то же время на долю BA.5 приходится более 90% случаев, выявленных за последний месяц.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что все учителя и школьники старших классов учебных заведений Шанхая будут сдавать тесты на COVID-19 ежедневно после окончания учебы.

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