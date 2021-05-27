В ВОЗ заявили об угрозе дефицита 190 млн доз вакцин от коронавируса по программе COVAX
Международный механизм COVAX распределения вакцин от коронавируса может в июне столкнуться с нехваткой около 190 млн доз препарата. Причиной этого в ВОЗ назвали резкий рост заболеваемости COVID-19 в Индии.
Об этом на своем сайте сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
"Никогда в этой пандемии мы не видели такой острой необходимости смотреть в будущее и не опираться на разрозненные достижения, достигнутые к настоящему времени", - отмечается в сообщении организации.
Отмечается, что "ужасный всплеск коронавируса в Индии жестоко повлиял на поставки в рамках программы COVAX во втором квартале 2021 года". "К концу июня мы столкнемся с нехваткой 190 млн доз", - уточнили в ВОЗ.
В организации отметили, что несмотря на ситуацию в Индии, COVAX будет иметь достаточно большие объемы, доступные позже в текущем году благодаря сделкам, которые уже заключены с несколькими производителями. "Если мы не решим текущий срочный дефицит, последствия могут быть катастрофическими", - резюмировали в ВОЗ.
Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейсус заявил, что до сентября 2021 года все страны должны вакцинировать от COVID не менее 10% своего населения. А до конца года этот показатель должен составить не менее 30%.
Отметим, ранее ВОЗ призвала богатые страны поделиться вакциной от COVID-19, а не вакцинировать детей.
Как писало РБК-Украина, ВОЗ заявляла, что возобновлять международные поездки все еще опасно.