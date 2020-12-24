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Врачи объяснили, каким больным COVID-19 нужен кислород

Новина українською → Киев, Четверг 24 декабря 2020 08:12
Врачи объяснили, каким больным COVID-19 нужен кислород Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Из-за коронавирусной инфекции может быть дыхательная недостаточность. Это иммунное поражение легочной ткани.

Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук, говорится в материале "Нужен как воздух. Почему в больницах не хватает кислорода для больных COVID-19".

По ее словам, человек теряет способность на некоторое время обеспечивать себя кислородом.

"Пока другие участки легких справляются, человек не чувствует одышки. Но если количество пораженных участков превышает компенсаторные возможности непораженных участков, начинает падать сатурация - уровень кислорода в крови - и человек чувствует одышку", - объяснила она.

Госпитализации подлежат пациенты с сатурацией меньше чем 92%, по стандартам Минздрава. Президент Ассоциации анестезиологов, один из экспертов Минздрава Сергей Дубров добавил, что в этот список также входят средние или тяжелые пациенты с более высоким уровнем сатурации.

"Подавляющее большинство пациентов, примерно 80%, у которых есть показания к госпитализации, должны получать кислород в комплексе лечения", - отметил он в разговоре с РБК-Украина.

Напомним, утвержденный Министерством здравоохранения план вакцинации от коронавируса предусматривает прививку 23 млн украинцев.

Национальный план вакцинации украинцев от коронавируса был утвержден Минздравом 22 декабря.

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