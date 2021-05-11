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Всемирный банк поможет Украине с COVID-вакцинацией. Утвержден проект на 90 млн долларов

Новина українською → Украина, Вторник 11 мая 2021 18:02
Всемирный банк поможет Украине с COVID-вакцинацией. Утвержден проект на 90 млн долларов Фото: Всемирный банк поможет Украине с COVID-вакцинацией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Всемирный банк утвердил проект по помощи Украине с вакцинацией населения от коронавируса. Проект на сумму 90 млн долларов направлен не только на закупку вакцин от коронавируса для Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Всемирного банка.

"Новый заем Всемирного банка поможет Украине в проведении вакцинации и закупки вакцин, в частности, и в рамках глобальной инициативы COVAX", - заявил региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Как рассказали в ВБ, проект также поможет улучшить инфраструктуру для хранения и логистики вакцин от коронавируса.

"Сюда входит организация предоставления услуг, возмещение расходов за вакцинацию, расширение возможностей для тестирования, усиление ИТ системы, и проведение кампании по повышению осведомленности населения о вакцинации", - пояснили в ВБ.

Во Всемирном банке добавили, что в рамках проекта Национальная служба здоровья Украины получит возмещение осуществленных расходов на вакцинацию 10 млн украинцев.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна договариваться о производстве COVID-вакцин на своей территории, однако для этого нужно иметь соответствующие мощности.

Добавим, в Министерстве здравоохранения заявляли, что Украине нужно закупить еще 5 млн доз вакцин от коронавируса, чтобы обеспечить вакцинацию 70% взрослого населения.

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