Вспышка коронавируса в Одессе: в больнице находится 8 детей из лагеря
Восемь детей из центра "Молодая гвардия" госпитализированы в Одессе. Они находятся в больнице, которая специализируется на помощи пациентам с COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Восемь детей госпитализированы в детскую больницу № 3 города Одесса. Она специализируется на помощи пациентам с COVID-19 имеет все необходимое оборудование и специалистов", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в результате вспышки коронавируса в центре "Молодая гвардия" зарегистрированы 60 случаев заражения инфекцией. Среди них - 50 детей и 10 взрослых.
"За последние сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания среди детей дружины "Звездная", - уточнили в министерстве.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о вспышке коронавируса в центре "Молодая гвардия".