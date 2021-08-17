ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вспышка коронавируса в Одессе: лагерь на карантине, полиция открыла дело

Новина українською →
Одесса, Вторник 17 августа 2021 15:50
Вспышка коронавируса в Одессе: лагерь на карантине, полиция открыла дело Фото: лагерь в Одессе закрыли на карантин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По факту вспышки коронавируса в Одессе в детском лагере "Молодая гвардия" открыто уголовное дело. На сегодня лагерь закрыли на карантин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Сообщается, что информацию о массовом инфицировании COVID-19 в детском лагере выявили во время мониторинга интернета. По данным следствия, дети имели справки о благоприятном эпидемиологическом окружении, но уже через неделю после заезда у нескольких из них появились признаки ОРВИ.

"Всем им были проведены диагностические тесты на COVID-19, у большинства несовершеннолетних результаты оказались положительными, их сразу же изолировали от остальных. Впоследствии коронавирусную инфекциею экспресс-тестами диагностировали у еще нескольких детей и педагогов", - говорится в сообщении.

Один из трех лагерей оздоровительного центра, в котором проживали заболевшие, закрыт на карантин, другие два работают с соблюдением всех надлежащих норм.

"Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в лагере "Молодая гвардия" коронавирусом заболели более 40 детей и двое взрослых.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе