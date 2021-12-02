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Вспышка штамма "Омикрон": ВОЗ направляет команду в ЮАР

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ЮАР, Четверг 02 декабря 2021 14:44
Вспышка штамма "Омикрон": ВОЗ направляет команду в ЮАР Фото: ВОЗ направляет бригаду экстренной помощи в Южную Африку (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит оперативную группу в Южную Африку, чтобы помочь справиться со вспышкой нового штамма коронавируса "Омикрон". Команда будет помагать с наблюдением и отслеживаением контактов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Команда ВОЗ будет отправлена ​​в провинцию Гаутенг. Такой шаг связан с тем, что новый вариант может вызвать рост повторных инфекций COVID по всей стране, утверждают эксперты.

Региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Африке Салам Гуйе также заявил, что оказывает техническую помощь для увеличения производства и распределения медицинского кислорода в Ботсване - еще одной области, где был обнаружен "Омикрон".

Напомним, эксперты озвучили версии того, как возник новый штамм коронавируса "Омикрон". Он мог возникнуть в организме пациента с подавленным иммунитетом.

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