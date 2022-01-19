Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 12 815 человек, а умерли - 163. Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской, Львовской областях и в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
В Украине за сутки госпитализировали 2401 человека; летальных случаев - 163; выздоровели - 5 413 человек. Протестировали методом ПЦР - 50 298 человек, методом ИФА - 6290, экспресс-тестами - 41 056.
Больше всего новых случаев за сутки в Ивано-Франковской области (1575), Киеве (1268), Львовской области (956).
За все время пандемии в Украине заболели - 3 780 903 человека; выздоровели - 3 567 336 человек; летальных исходов - 98 712.