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Вся Украина продолжает находиться в "желтой" зоне карантина

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Украина, Пятница 28 мая 2021 11:54
Вся Украина продолжает находиться в "желтой" зоне карантина Фото: семь регионов частично соответствуют "зеленой" зоне (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине все регионы продолжают находиться в "желтой" зоне карантина. При этом семь регионов также частично соответствуют показателям "зеленой" зоны.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 28 мая в Украине нет ни одного региона, где были бы превышены показатели по COVID-19.

При этом Киев соответствует "зеленой" зоне сразу по обоим показателям - проценту от эпидпорога (37,4%) и коэффициенту выявления случаев инфицирования (4,7%). Также частично соответствуют "зеленой" зоне по коэффициенту выявления случаев Винницкая (3,6%), Луганская (4,6%) и Одесская (3,9%) области, а по проценту от эпидпорога Закарпатская (46,5%), Полтавская (47,2%) и Хмельницкая (49,2%) области.

"Зеленый" уровень позволяет региону смягчить карантинные ограничения. Он устанавливается сразу на территории всей страны, если не менее 13 регионов заболеваемость гриппом и ОРВИ будет составлять менее 50% эпидпорога, а коэффициент выявления случаев инфицирования - менее 5%.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что несколько регионов могут перевести в "зеленую" зону карантина.

Также РБК-Украина писало, что в Ужгороде закрывают COVID-отделение городской больницы из-за отсутствия больных.

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