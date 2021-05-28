Вся Украина продолжает находиться в "желтой" зоне карантина

В Украине все регионы продолжают находиться в "желтой" зоне карантина . При этом семь регионов также частично соответствуют показателям "зеленой" зоны.

По состоянию на 28 мая в Украине нет ни одного региона, где были бы превышены показатели по COVID-19.

При этом Киев соответствует "зеленой" зоне сразу по обоим показателям - проценту от эпидпорога (37,4%) и коэффициенту выявления случаев инфицирования (4,7%). Также частично соответствуют "зеленой" зоне по коэффициенту выявления случаев Винницкая (3,6%), Луганская (4,6%) и Одесская (3,9%) области, а по проценту от эпидпорога Закарпатская (46,5%), Полтавская (47,2%) и Хмельницкая (49,2%) области.

"Зеленый" уровень позволяет региону смягчить карантинные ограничения. Он устанавливается сразу на территории всей страны, если не менее 13 регионов заболеваемость гриппом и ОРВИ будет составлять менее 50% эпидпорога, а коэффициент выявления случаев инфицирования - менее 5%.