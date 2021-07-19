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Вся Украина в "зеленой зоне". В пяти областях не зафиксировали ни одного случая COVID за стуки

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Украина, Понедельник 19 июля 2021 10:57
Вся Украина в "зеленой зоне". В пяти областях не зафиксировали ни одного случая COVID за стуки Фото: вся Украина находится в "зеленой зоне" карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 19 июля все регионы Украины соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина. За минувшие сутки не было выявлено ни одного нового заражения в пяти областях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты СНБО.

В частности, не было зафиксировано случаев заболевания COVID-19 в Запорожской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черниговской области.

Впрочем, по данным Минздрава, за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.

Кроме того, за вчера госпитализировали 307 человек, умерли 5 человек, а выздоровели - 187.

Вся Украина в &quot;зеленой зоне&quot;. В пяти областях не зафиксировали ни одного случая COVID за стукиФото: данные эпидемических показателей в регионах Украины (moz.gov.ua)

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 182 новых случаев коронавируса.

Добавим, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал усиление карантина в Украине.

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