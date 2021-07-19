Вся Украина в "зеленой зоне". В пяти областях не зафиксировали ни одного случая COVID за стуки
По состоянию на сегодня, 19 июля все регионы Украины соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина. За минувшие сутки не было выявлено ни одного нового заражения в пяти областях страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты СНБО.
В частности, не было зафиксировано случаев заболевания COVID-19 в Запорожской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черниговской области.
Впрочем, по данным Минздрава, за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.
Кроме того, за вчера госпитализировали 307 человек, умерли 5 человек, а выздоровели - 187.
Фото: данные эпидемических показателей в регионах Украины (moz.gov.ua)
Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 182 новых случаев коронавируса.
Добавим, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал усиление карантина в Украине.