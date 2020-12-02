Когда введут локдаун: что известно

Введение локдауна в Украине обсуждается на протяжении нескольких недель. Власти рассматривают возможное усиление карантина из-за коронавируса на новогодние праздники, однако окончательное решение еще не принято. Когда могут объявить локдаун, что известно о сроках тотального карантина - подробно на РБК-Украина.

Возможные даты введения локдауна

В Офисе президента и Кабмине продолжается обсуждение по вопросу локдауна, но точных сроков ужесточения карантина пока нет.

Необходимость новых ограничений будет зависеть от ситуации с заболеваемостью и динамики ее ухудшения. Как рассказал РБК-Украина осведомленный с вопросом источник, локдаун могут ввести как 15, так и 20 или 25 декабря, конкретной даты нет.

О том, что Кабмин планирует локдаун с 24 декабря до 15 января написал в Facebook нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

В понедельник в Офисе президента состоялось совещание с участием представителей правительства и СНБО, после которого несколько украинских СМИ со ссылкой на свои источники сообщили об утверждении сроков локдауна с 23 декабря по 15 января.

В тот же день пресс-секретарь президента Юлия Мендель в cвоем Instagram заявила, что возможность введения полного локдауна сохраняется, но точные сроки еще не определены. Она также отметила, что главное условие для ужесточения карантина - сильный рост заболеваемости.

По итогам совещания секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине будет введен в любом случае. Обсуждение относительно даты продолжается. Данилов озвучил два вероятных варианта - в декабре или со 2 января.

В Верховной раде ожидают решения по локдауну до 4 декабря

Правительство должно предоставить варианты решений по усилению ограничений до пятницы. В парламенте ожидают, что Кабмин озвучит их на часе вопросов к правительству 4 декабря. Об этом сообщил замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Ранее председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что не исключает введение локдауна в Украине. По его словам, к усилению необходимо быть готовыми, и парламент также готовится к этому. Но на данное решение будет влиять много факторов, среди которых эффективность карантина выходного дня, количество заболевших и количество тестирований.

В МВД настаивают на радикальном локдауне

Глава министерства внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение тотального локдауна сроком не менее трех недель. По его мнению, ужесточить карантин следует в кратчайшие сроки, как только правительство подготовит программы компенсаций для бизнеса. Это необходимо, чтобы прервать цепочку заболеваемости.

"Моя точка зрения стоит за радикальный локдаун, немедленно, не менее трех недель. И дай бог, чтобы мы выходили к Новому году из локдауна в хорошем настроении и с хорошими цифрами. Убежден, что правительство будет рассматривать это в ближайшие дни", - добавил Аваков.

Локдаун на новогодние праздники с отменой массовых мероприятий

Министр культуры Александр Ткаченко предложил запланировать тотальный карантин сроком на две недели с привязкой к новогодним праздникам.

Также Ткаченко призвал отказаться от проведения массовых мероприятий на Новый год и Рождество и отметить праздники в онлайн-режиме.

Эффективный срок карантина - три недели

По словам врача-инфекциониста Ольги Голубовской, для эффективной борьбы с коронавирусом необходимо усиление ограничений как минимум на три недели. Система здравоохранения пока выдерживает нагрузку, но уже "трещит".

Жесткий карантин должен охватывать период в две недели инкубационного периода вируса плюс еще неделя. "При этом есть смысл вводить эти мероприятия ограничительные. Три недели - это минимальный срок. Чем больше, тем лучше, но здесь уже экономисты должны высчитывать, как это ударит по экономике", - отметила врач.

Ранее сообщалось, что Кабмин не будет вводить локдаун на новогодние праздники без предупреждения. В правительстве пообещали, что граждане и бизнес успеют заранее подготовиться, если власти все-таки будут усиливать ограничения.

Напомним, Министерство здравоохранения не выносит вопрос локдауна в Украине не заседание Кабмина 2 декабря. Таким образом, в ближайшие дни официального решения по ужесточению карантина еще не будет.