Ввели специальную онлайн-форму: Танзания ужесточила условия въезда для туристов
Танзания ужесточила условия въезда для туристов в условиях пандемии COVID-19. Теперь потребуется заполнить специальную онлайн-форму.
Об этом информирует Министерство здравоохранения, развития общин, гендера, пожилых людей и детей Танзании.
Со вторника, 4 мая, решение об ужесточении правил въезда вступило в силу.
Указано, что до прибытия в Танзанию за 24 часа путешественники должны заполнить специальную онлайн-форму на сайте по ссылке.
Также за 72 часа до прибытия в страну посетители должны сделать тест на COVID-19 и по прибытии предъявить отрицательный результат.
Кроме того, по прибытии необходимо будет пройти усиленный скрининг на предмет выявления COVID-19, в том числе сдать быстрый тест (экспресс-тест). Стоимость теста составит 25 долларов.
Минздрав отмечает, что всем путешественникам предоставят карточки с медицинской информацией, где будет указан бесплатный телефон для звонков и дана рекомендация самостоятельно следить за возможными симптомами.
Если туристы будут чувствовать определенные симптомы, то должны будут сдавать тест и лечиться в специально определенных медицинских учреждениях за свой счет.
Как сообщалось, в середине февраля почти две сотни украинских туристов не могли вернуться из Занзибара домой. Задержка произошла из-за поломки самолета украинской авиакомпании SkyUp.
Так, туристический эксперт Игорь Короленко в своей колонке писал, какие риски могут ждать туристов во время путешествий в 2021 году.