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Выбрасывала мусор без паспорта. В Мелитополе женщину судили за нарушение карантина

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Мелитополь, Воскресенье 12 декабря 2021 17:10
Выбрасывала мусор без паспорта. В Мелитополе женщину судили за нарушение карантина Фото: В Мелитополе женщину судили за нарушение карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В городе Мелитополь Запорожской области женщина предстала перед судом из-за нарушения карантина. Поскольку она выносила мусор без паспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Мелитополь".

"Составлен материал административный в отношении женщины, которая вышла из дома выбросить мусор. Она находилась на улице без документов, удостоверяющих личность. Конечно, судом были учтены и обстоятельства, что не было такого значительного ущерба причинено, и судом было применено устное замечание", - заявила судья горрайонного суда Лилия Дараган.

В Мелитопольский городской районный суд за год поступил 631 материал за нарушение карантина. В 388 из рассмотренных 489 случаев судьи обошлись устным предупреждением, а 87 дел закрыли в связи с отсутствием состава административного нарушения.

Напомним, ранее в Сумской области мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен.

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