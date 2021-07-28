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Может вызвать забастовки: эксперт объяснил отказ от обязательной вакцинации медиков

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Украина, Среда 28 июля 2021 11:10
Может вызвать забастовки: эксперт объяснил отказ от обязательной вакцинации медиков Фото: эксперт объяснил отказ от обязательной вакцинации медиков (GettyImages)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Обязательная вакцинация медработников в Украине пока нецелесообразна. Она может привести к забастовкам.

Такое мнение высказал председатель Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) Федор Лапий в материале РБК-Украина "Всем укол. Кого в мире обязали к вакцинации и чего ждать украинцам".

"Если мы сейчас введем обязательную вакцинацию, поверите ли вы, что у нас за неделю 95% медиков согласятся? Я - нет. Это будет поводом для забастовок, главврачи скажут, что "наверху" вообще с ума сошли: что, они не должны реаниматолога или медсестру теперь пускать на работу из-за ее отказа вакцинироваться?.."- сказал Лапий.

По его словам, просветительская работа и убеждение пока остаются приоритетными мерами, но не принуждение.

"Все равно некоторые медики остаются на позициях "мы лучше принесем жертвоприношения, чем пройдем вакцинацию". Это наша проблема и беда",- добавил Лапий.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что условная половина медиков в Украине вакцинировался, а другая - переболела COVID.

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