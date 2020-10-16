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В YouTube ограничат распространение контента с теориями заговора

Новина українською → Пятница 16 октября 2020 05:11
В YouTube ограничат распространение контента с теориями заговора Фото: сервис YouTube (getty images)
Автор: Артур Родивилов

Видеохостинг YouTube расширит ограничения для контента, связанного с распространением теорий заговоров. Речь идет о QAnon и Pizzagate, сторонники которых считают руководство американских демократов причастными к международной сети педофилов.

Об этом говорится в опубликованном в официальном блоге YouTube заявлении.

YouTube будет активнее работать над четырьмя политиками: удаление оскорбительного контента, сокращение распространения вредоносной информации, вознаграждение надежных авторов и повышения авторитета мнений.

"Сегодня мы делаем еще один шаг в наших усилиях по обузданию ненависти и притеснений, удаляя больше контента о теории заговора, используемого для оправдания насилия в реальном мире", - говорится в сообщении видеохостинга.

Два года назад YouTube обновил систему рекомендаций, что привело к снижению просмотров вредоносных видео о QAnon на 80%. Кроме того, хостинг удалил несколько десятков тысяч роликов и закрыл сотни каналов, посвященных теории заговоров QAnon.

Расширяя свои ограничения, YouTube отмечает, что значение имеет контекст, в котором упоминается запрещенная информация. В частности, освещение теорий заговоров в новостях или обсуждение их без оправдания насилия допускаются.

Напомним, ранее компания Google заблокировала более 2,5 тысячи каналов на YouTube, связанных с Китаем и РФ. Такие меры были приняты в рамках борьбы с дезинформацией.

Социальная сеть Twitter вводит новые правила, направленные на борьбу с дезинформацией о выборах. Они в частности касаются сообщений о победе кандидатов на выборах, опубликованных до появления официальных результатов.

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