ЮАР не будет вводить ограничения из-за нового штамма COVID-19

Южно-Африканская республика не будет вводить дополнительные ограничения из-за нового штамма коронавируса "Омикрон" . Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News .

По его словам, Национальный совет по борьбе с коронавирусом страны обсудил рост заболеваемости коронавирусом и возможное влияние на это варианта "Омикрон". На данном этапе совет решил не вводить дополнительных ограничений из-за нового штамма.

"Мы учли тот факт, что, когда мы столкнулись с предыдущими волнами инфекции, вакцины не были широко доступны, и было вакцинировано гораздо меньше людей", - сказал Рамафоса.

Рамафоса отметил, что власти внимательно будут следить за уровнем инфицирования и госпитализацией в ближайшие дни и пересмотрят ситуацию на следующей неделе.