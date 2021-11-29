ЮАР не будет вводить ограничения из-за нового штамма COVID-19
Южно-Африканская республика не будет вводить дополнительные ограничения из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.
По его словам, Национальный совет по борьбе с коронавирусом страны обсудил рост заболеваемости коронавирусом и возможное влияние на это варианта "Омикрон". На данном этапе совет решил не вводить дополнительных ограничений из-за нового штамма.
"Мы учли тот факт, что, когда мы столкнулись с предыдущими волнами инфекции, вакцины не были широко доступны, и было вакцинировано гораздо меньше людей", - сказал Рамафоса.
Рамафоса отметил, что власти внимательно будут следить за уровнем инфицирования и госпитализацией в ближайшие дни и пересмотрят ситуацию на следующей неделе.
По данным Африканского центра контроля заболеваний, только 23,66% населения Южной Африки полностью вакцинированы от коронавируса.
Напомним, что в ЮАР в течение последней недели сильно изменилась ситуация с заболеваемостью COVID-19. Это связывают с появлением нового штамма "Омикрон".
Ранее сообщалось о симптомах нового штамма коронавируса. О них рассказали в ЮАР.