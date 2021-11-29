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ЮАР не будет вводить ограничения из-за нового штамма COVID-19

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ЮАР, Понедельник 29 ноября 2021 02:20
ЮАР не будет вводить ограничения из-за нового штамма COVID-19 Фото: ЮАР не будет вводить ограничения из-за нового штамма Омикрон (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Южно-Африканская республика не будет вводить дополнительные ограничения из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

По его словам, Национальный совет по борьбе с коронавирусом страны обсудил рост заболеваемости коронавирусом и возможное влияние на это варианта "Омикрон". На данном этапе совет решил не вводить дополнительных ограничений из-за нового штамма.

"Мы учли тот факт, что, когда мы столкнулись с предыдущими волнами инфекции, вакцины не были широко доступны, и было вакцинировано гораздо меньше людей", - сказал Рамафоса.

Рамафоса отметил, что власти внимательно будут следить за уровнем инфицирования и госпитализацией в ближайшие дни и пересмотрят ситуацию на следующей неделе.

По данным Африканского центра контроля заболеваний, только 23,66% населения Южной Африки полностью вакцинированы от коронавируса.

Напомним, что в ЮАР в течение последней недели сильно изменилась ситуация с заболеваемостью COVID-19. Это связывают с появлением нового штамма "Омикрон".

Ранее сообщалось о симптомах нового штамма коронавируса. О них рассказали в ЮАР.

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