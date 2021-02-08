ЮАР приостановила вакцинацию от коронавируса AstraZeneca
В Южно-Африканской Республике приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Вакцина обеспечивает минимальную защиту от инфекции, вызванной доминирующим в стране штаммом коронавируса.
Об этом пишет Reuters.
AstraZeneca заявила в субботу, что считает, что ее вакцина может защитить от тяжелого заболевания, и что она уже начала адаптировать ее против варианта 501Y.V2.
Тем не менее, ведущий исследователь испытания AstraZeneca в Южной Африке профессор Шабир Мадхи сказал, что данные о вакцине были проверкой реальности и что пришло время "пересмотреть наши ожидания в отношении вакцин COVID-19".
Ранее сообщалось, что вакцина фармацевтической компании AstraZeneca демонстрирует существенно меньшую эффективность в борьбе с новым штаммом коронавируса. Впервые он был выявлен в Южно-Африканской Республике.
РБК-Украина писало, что первый случай заражения новым штаммом коронавируса из ЮАР выявили в Испании.