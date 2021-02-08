ЮАР приостановила вакцинацию от коронавируса AstraZeneca

В Южно-Африканской Республике приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Вакцина обеспечивает минимальную защиту от инфекции, вызванной доминирующим в стране штаммом коронавируса.

AstraZeneca заявила в субботу, что считает, что ее вакцина может защитить от тяжелого заболевания, и что она уже начала адаптировать ее против варианта 501Y.V2.

Тем не менее, ведущий исследователь испытания AstraZeneca в Южной Африке профессор Шабир Мадхи сказал, что данные о вакцине были проверкой реальности и что пришло время "пересмотреть наши ожидания в отношении вакцин COVID-19".