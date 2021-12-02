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Южная Корея бьет ежедневный рекорд по COVID второй день подряд

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Южная Корея, Четверг 02 декабря 2021 11:47
Южная Корея бьет ежедневный рекорд по COVID второй день подряд Фото: (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В четверг, 2 декабря, в Южной Корее зафиксировали дневной рекорд по коронавирусным инфекциям. За сутки в стране обнаружили более 5 тысяч новых случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Так, за минувшие сутки зарегистрировано 5 266 случаев COVID-19. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в стране за время пандемии достигло 457 612 человек.

1 декабря более 4 100 новых случаев коронавируса зафиксировали в столице Сеул и близлежащем столичном регионе, где, по словам официальных лиц, 90% отделений интенсивной терапии, предназначенных для лечения COVID-19, уже заняты. 733 пациента с вирусом находятся в тяжелом или критическом состоянии, в то время как число погибших в стране составляет 3 705 человек после того, как 47 пациентов умерли за последние 24 часа.

Отмечают, что быстрое распространение, обусловленное штаммом "Дельт", также происходит на фоне появления нового варианта коронавируса "Омикрон".

В среду, 1 декабря, Южная Корея подтвердила первые пять случаев заражения "Омикроном". Их выявили у людей, прибывших из Нигерии.

В то же время президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что страна сталкивается с трудностями при возвращении к нормальной жизни. Страна була вынуждена ужесточить карантинные меры.

Напомним, Южная Корея устанавливает обязательный 10-дневный карантин для всех международных путешественников. Правило вступает в силу с 3 декабря и продлится в течение двух недель.

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