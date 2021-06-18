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В Южной Корее начнут смешивать вакцины из-за проблемы с поставками

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Южная Корея, Пятница 18 июня 2021 11:34
В Южной Корее начнут смешивать вакцины из-за проблемы с поставками Фото: в Южной Корее начнут смешивать COVID-вакцин (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Около 760 000 жителям Южной Кореи, которые получили первую дозу вакцины против COVID-19 от AstraZeneca, предложат вакцину компании Pfizer в качестве второго укола. Такое решение принято из-за проблемы с поставками вакцины AstraZeneca по глобальной схеме COVAX.

Об этом сообщило правительство Южной Кореи, передает Reuters.

Несколько стран, включая Канаду и Испанию, уже одобрили такое смешивание доз, главным образом из-за опасений относительно редких потенциально смертельных сгустков крови, связанных с вакциной AstraZeneca.

Испанское исследование показало, что давать дозу вакцины Pfizer людям, которые уже получали вакцину AstraZeneca, является очень безопасным и эффективным, согласно предварительным результатам.

До конца июня в Корее должно было поступить около 835 000 доз вакцины AstraZeneca от COVAX, которую правительство страны планировало использовать в основном как второй укол для около 760 000 работников здравоохранения, которые получили свою первую дозу в апреле.

Отгрузка вакцины задерживается до июля или позже.

По состоянию на четверг, более 27% из 52 миллионов населения были привиты по крайней мере одной дозой вакцины против коронавируса, и страна намерена достичь запланированного показателя 70% к сентябрю и к ноябрю сформировать у населения коллективный иммунитет.

Напомним, на днях итальянское агентство по лекарствам (AIFA) одобрило сочетание вакцин против коронавируса. Итальянцы в возрасте до 60 лет, которые уже получили первую дозу вакцины AstraZeneca, во второй раз могут прививаться любой другой вакциной.

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