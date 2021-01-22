Когда закончится локдаун и как Украина будет жить дальше: что нужно знать

С 8 января правительство ввело жесткий карантин в Украине. Срок действия локдауна истекает в полночь 25 января. Будет ли он продлен, и какие ограничения продолжат действовать с понедельника - в материале РБК-Украина.

Локдаун закончится по плану, но общий срок карантина продлят

Правительство не видит необходимости в продлении усиленного карантина. Действие локдауна завершится в 00:00 25 января, после чего Украина вернется к ограничениям "оранжевой"зоны. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Адаптивный карантин будет действовать в Украине до 28 февраля, однако Кабмин намерен в очередной раз продлить его срок до 31 марта 2021.

Концепцию карантина могут пересмотреть

После окончания локдауна по всей стране будут действовать ограничения, которые были до 8 января.

В дальнейшем формат карантина может вернуться к адаптивному с несколькими зонами ("зеленой", "желтой", "оранжевой" и "красной"). Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Минздрав планирует переход к стратегии изменения противоэпидемических мер в зависимости от уровня заболеваемости в регионах.

Правила карантина с 25 января

С понедельника под запретом будут массовые мероприятия с количеством участников свыше 20 человек, при этом обязательно социальное дистанцирование.

Кинотеатры и театры смогут работать при заполняемости залов не более 50% мест для сидения.

С 25 января перестанет действовать запрет на работу ТРЦ, непродовольственных магазинов и рынков, заведений бытового обслуживания.

Обслуживание посетителей в кафе, ресторанах и других заведениях общепита будет разрешено с 07:00 до 23:00 с запретом проведения расчетных операций после 22:00. В другие часы возможно только осуществление заказов на вынос.

Кроме того, в заведениях общепита будут действовать правила дистанцирования: рассадка гостей - не более 4 совершеннолетних за столом, дистанция между столами - от 2 метров.

Остается под запретом деятельность развлекательных заведений - дискотек, ночных клубов, заведений питания с организацией досуга.

С понедельника откроются спортзалы, фитнес-центры, бассейны, но с ограничением посетителей - не более 1 человека на 20 кв.м.

Общественный транспорт продолжит работать с существующими ограничениями количества пассажиров по числу мест для сидения.

Деятельность объектов, которые предоставляют услуги по размещению, будет запрещена, за исключением гостиниц.

Под запретом остается проведение плановых госпитализаций, кроме паллиативной помощи, лечения онкологических больных, помощи беременным и неотложной помощи.

Все так же будет запрещено покидать места самоизоляции, обсервации, находиться в общественных местах без маски прикрывающей рот и нос, без документов, удостоверяющих личность.

Как будут работать заведения образования после локдауна

В Министерстве образования рекомендовали с 25 января вернуться к смешанной или очной форме обучения в университетах, техникумах, заведениях средне-специального и профессионального образования.

Детские сады продолжат работать в обычном режиме и после локдауна.

В МОН сообщили, что в связи с окончанием действия дополнительных ограничений, 25 января свои двери опять откроют школы, заведения внешкольного и специализированного художественного образования.

Ранее глава министерства Сергей Шкарлет заявлял, что планируется восстановление полноформатного обучения для учеников выпускных 9-х и 11-классов и для младшей школы - с 1-го по 4-й классы. При этом учащиеся остальных классов могут перейти на смешанную форму при контролируемой эпидемической обстановке.

Напомним, власти Киева рассчитывают с 25 января возобновить очное обучение во всех школах столицы, что позволит улучшить образовательный процесс и даст возможность родителям учеников работать. Окончательное решение примут в пятницу 22 января.