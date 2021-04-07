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На закупку вакцин от COVID не хватает денег. Степанов назвал нужную сумму

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 13:56
На закупку вакцин от COVID не хватает денег. Степанов назвал нужную сумму Фото: Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На закупку вакцин от COVID для украинцев нужно еще 6,5 млрд гривен. Эти средства пойдут на закупку законтрактованных объемов.

Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы уже проводили совещание по дополнительному финансированию … Чтобы выполнить национальный план и сделать прививки 70% украинцев, нам нужны дополнительные средства на закупку вакцин", - отметил министр.

Он добавил, что когда формировался бюджет-2021 Министерство здравоохранения просило на закупку вакцин более 15 млрд гривен, но получило 4 млрд с обещанием при надобности оперативно дофинансировать закупки.

"На сегодняшний день эти потребности, по нашим подсчетам, ориентировочно составляют 6,5 млрд гривен", - добавил Степанов.

Напомним, ранее Степанов заявил, что Украина законтрактовала 24 млн доз вакцины от COVID, а также назвал ориентировочный график поставок.

А премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что этого количества хватит, чтобы вакцинировать всех желающих украинцев до конца 2021 года. Он также подчеркнул, что на сегодня нет необходимости вводить общенациональный локдаун.

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