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Запись на вакцинацию от COVID-19: что делать, если отменили прием

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Украина, Четверг 12 августа 2021 16:08
Запись на вакцинацию от COVID-19: что делать, если отменили прием Фото: что делать, если отменили запись на прививку от COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Иногда запись на вакцинацию от коронавируса могут отменять. Стало известно, в чем причина, и как действовать в таком случае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал медицинской информационной системы Helsi.

Отмечено, что медучреждения самостоятельно управляют своим онлайн-расписанием COVID-прививок, поэтому в случае, когда заболел врач или закончилась вакцина, заведение вынуждено отменить прием.

В таком случае с поликлиники звонят или присылают смс с предупреждением, но не всегда.

Поэтому медики советуют проверять статус записи на вакцинацию в личном кабинете в приложении Helsi или на сайте перед тем как отправляться в поликлинику.

В случае отмены записи на COVID-вакцинацию необходимо:

  • если есть возможность - связаться с медучреждением. Иногда врачи могут перезаписать пациента в другое время в телефонном режиме;
  • если в медучреждении не помогли - создайте повторную запись на прививку онлайн.

Указано, что проверять статус записи удобнее через приложение Helsi.

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