В Запорожье откроют центр массовой вакцинации от COVID

"Запорожье является одним из крупнейших городов Украины, но у нас до сих пор отсутствуют крупные центры вакцинации населения. Чтобы обезопасить население перед возможными новыми вспышками эпидемии, надо проводить ежедневно до 5000 прививок. Поэтому нам не избежать создания центров массовой вакцинации", - заявил глава ОГА Александр Старух.

В то же время мэр Запорожья Владимир Буряк сообщил, что центр по иммунизации против COVID-19 уже создается.

"В ближайшие дни городские власти сообщит более подробно о его расположении и время начала работы", - заявил он.

При этом заместитель главы Запорожской ОГА Злата Некрасова в Facebook сообщила, что с 26 по 28 июня включительно в Запорожье будут работать кабинеты вакцинации. В них получить прививку от коронавируса смогут все желающие, которые записались на вакцинацию через "Дія" или горячую линию Минздрава.

Кабинеты прививок будут работать с 10 до 16 часов по следующим адресам:

КНП "Запорожский центр первичной медико-санитарной помощи №1" по адресу проспект Соборный, 88;

КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №2", улица Авраменко, 4;

КНП "Запорожский центр первичной медико-санитарной помощи №5", улица Запорожского казачества, 25;

КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №8", улица Пищевая, 2;

КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи № 10", бульвар Шевченко, 25.

Прививать будут вакциной CoronaVac, одобренной Всемирной организацией здравоохранения.

Вакцинация для всех бесплатная, но необходимо предварительно получить приглашение на вакцинацию на конкретный день и время у своего семейного врача. Приоритет предоставляется пожилым людям.

Для вакцинации необходимо иметь декларацию с семейным врачом и удостоверение личности.