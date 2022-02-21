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Запрещено к продаже в аптеках. Ляшко сообщил, кто из украинцев получает лекарства от COVID

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Киев, Понедельник 21 февраля 2022 10:51
Запрещено к продаже в аптеках. Ляшко сообщил, кто из украинцев получает лекарства от COVID Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В аптеках Украины нельзя купить лекарства от коронавируса "Молнупиравир". Препарат могут назначать врачи для пациентов из групп риска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министре здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.

"Напомню, о том, что Украина получила препарат "Молнупиравир" для лечения COVID-19 и он уже развезен в регионы. Препарат могут назначать только врачи для пациентов из групп риска, то есть пожилым людям; людям с хроническими болезнями", - рассказал Ляшко.

Министр уточнил, что "Молнупиравир" назначают для предотвращения перехода от легкого течения болезни до среднего или тяжкого и уменьшения вероятности госпитализации или смерти.

"Препарат запрещен к продаже в аптеках, его можно получить только у врача бесплатно", - резюмировал Ляшко.

Напомним, ранее в Украине прибыло 60 тысяч из 300 тысяч законтрактованных курсов "Молнупиравира" - препарата, предназначенного для лечения COVID-19.

Подробнее об этих таблетках можно прочитать в материале "Украина получит партию "Молнупиравира": что известно о таблетках от COVID".

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