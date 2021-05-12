Запуск сертификатов вакцинации в Украине: в Раде опасаются подделок

В Украине планируют с 1 июля ввести сертификаты вакцинации. В комитете Верховной рады по вопросам здоровья нации опасаются подделок.

Сертификаты будут содержать данные о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или о выздоровлении от коронавируса. Данные в сертификат будут вносить через систему eHealth, а сам документ можно будет получить по месту прививки или в приложении или портали "Дия".

"Главная опасность, которую я вижу, это попытки подделок сертификатов вакцинации. В нашей стране работает целая индустрия "липовых" справок. Нужно уже сейчас создать такую ​​систему защиты базы данных, чтобы у наших международных партнеров не возникало никаких вопросов", - подчеркнул глава комитета Михаил Радуцкий.