Запуск сертификатов вакцинации в Украине: в Раде опасаются подделок
В Украине планируют с 1 июля ввести сертификаты вакцинации. В комитете Верховной рады по вопросам здоровья нации опасаются подделок.
Сертификаты будут содержать данные о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или о выздоровлении от коронавируса. Данные в сертификат будут вносить через систему eHealth, а сам документ можно будет получить по месту прививки или в приложении или портали "Дия".
"Главная опасность, которую я вижу, это попытки подделок сертификатов вакцинации. В нашей стране работает целая индустрия "липовых" справок. Нужно уже сейчас создать такую систему защиты базы данных, чтобы у наших международных партнеров не возникало никаких вопросов", - подчеркнул глава комитета Михаил Радуцкий.
Напомним, введение COVID-сертификатов нужно для того, чтобы обеспечить поездки украинцев в Европу. Путешествия могут стать возможными уже летом.
Как писало РБК-Украина, украинский сертификат вакцинации планируют запустить до 1 июля. До внедрения COVID-паспортов, украинцы, которым сделали две дозы прививки от коронавируса, могут получить по запросу и при необходимости предъявить при пересечении границы бумажное международное свидетельство о вакцинации.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сроки запуска системы сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Система может заработать в Евросоюзе уже в июне.