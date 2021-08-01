Защищает от всех штаммов. В Эстонии создали назальный спрей против COVID-19

Эстонские компании вместе разработали назальный спрей, который способен защитить организм от коронавируса. Разработчик говорит, что назальный спрей, получивший название BioBlock, способен уберечь даже от штамма "Дельта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees .

Как рассказал научный директор компании Icosagen, принимающей участие в создании спрея, Март Встал, лабораторные исследования показали, что назальный спрей способен защищать от всех штаммов коронавируса, которые вызывают наибольшее беспокойство у Всемирной организации здравоохранения.

"Вместе с нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения в вирусе и проактивно тестируем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения", - сказал он.

Департамент здоровья Эстонии уже разрешил компании производить и продавать спрей BioBlock. Над разработкой спрея работал целый консорциум компаний и ученых.