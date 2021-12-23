ru ua
Чт, 23 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Защита от вакцины Covishield ослабевает через три месяца, - исследование

Новина українською →
Великобритания, Четверг 23 декабря 2021 06:57
Защита от вакцины Covishield ослабевает через три месяца, - исследование Фото: Covishield эффективен только три месяца (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Защита от коронавируса после вакцинации индийской вакциной Covishield (AstraZeneca), произведенной в Индии, ослабевает после трех месяцев после второй прививки. Об этом заявили ученые на основе исследований, проведенных в Бразилии и Шотландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The print.

Исследователи из Эдинбургского университета проанализировали данные для двух миллионов человек в Шотландии и 42 миллионов человек в Бразилии, которые были вакцинированы вакциной AstraZeneca, произведенной в Индии. В Шотландии примерно в пять раз увеличилась вероятность госпитализации или смерти от COVID-19 почти через пять месяцев после двойной вакцинации.

Снижение эффективности начинает проявляться примерно через три месяца, говорят ученые.

Исследователи из Шотландии и Бразилии обнаружили, что риск госпитализации и смерти увеличивается в три раза всего через четыре месяца после второй дозы вакцины. По их словам, аналогичные цифры наблюдались в Бразилии.

"Вакцины были ключевым инструментом в борьбе с пандемией, но снижение их эффективности уже некоторое время вызывает озабоченность", - сказал профессор Азиз Шейх из Эдинбургского университета Великобритании.

По его словам, опираясь на эти данне, правительства должны разработать программы ревакцинации, которые обеспечат поддержание максимальной защиты для людей, вакцинированных вакциной Covishield.

По мнению исследователей, снижение эффективности вакцины, вероятно, связано с мутацией коронавируса.

"Наш анализ данных из Шотландии и Бразилии показывает, что эффективность вакцины Oxford AstraZeneca значительно снижается, защита от тяжелой формы COVID-19 со временем снижается", - сказал профессор Шриниваса Виттал Катикиредди из Университета Глазго.

Напомним, что в Индии и в Уганде обнаружили поддельные вакцины Covishield. Об этом сообщили в ВОЗ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе