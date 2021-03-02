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Зеленский о COVID-вакцине: это реальный путь возвращения к нормальной жизни

Новина українською → Украина, Вторник 02 марта 2021 15:20
Зеленский о COVID-вакцине: это реальный путь возвращения к нормальной жизни Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский назвал вакцинацию от COVID-19 реальным способом победы над коронавирусом. Только вакцинация, по словам главы государства, позволит вернуться к нормальной жизни.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский заявил, что считаю качественной вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield), которую получила Украина из Индии.

"Я считаю, что эта вакцина качественная, она одна из лучших в мире. Побороть COVID-19 только средствами защиты окончательно невозможно. Вакцинироваться придется. Я считаю, что вакцина - это реальный путь возвращения к нормальной жизни", - отметил он.

Напомним, сегодня президент Зеленский получил прививку от коронавируса вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Добавим, на прививку от коронавируса в Украине уже записались более 40 тысяч граждан.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов объяснил низкие показатели вакцинации от COVID на первом этапе.

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