Зеленский издал указ о предоставлении помощи Индии для борьбы с COVID
Украина предоставит Индии гуманитарную помощь для борьбы со вспышкой коронавируса. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский в пятницу, 7 мая.
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
"С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации с распространением острой респираторной болезни COVID-19 в Республике Индия ... постановляю: предоставить гуманитарную помощь Индии", - говорится в тексте указа президента.
Согласно указу главы государства, обеспечить гуманитарной помощи Индии должен Кабинет министров.
Напомним, об оказании гуманитарной помощи Индии сегодня договорились во время встречи Зеленского с владельцем Serum Institute of India Сайрусом Пунавалой. Владелец индийского завода в ответ пообещал, что Украина одной из первых получит вакцину от коронавируса после возобновления экспорта.
Как рассказал премьер Денис Шмыгаль, Индия попросила поделиться с ней запасами кислорода. От другой гуманитарной помощи индийская сторона отказалась.
Отметим, масштабную вспышку коронавируса в Индии связывают с новым штаммом коронавируса. В Минздраве предупредили, что "индийский" штамм коронавируса не обойдет Украину.