"Желтая" расширилась, а в "оранжевой" - только одна: карантинные зоны в Украине
По состоянию на утро, 6 декабря в Украине расширилась "желтая" зона адаптивного карантина. В то же время "оранжевая" сократилась до одной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
"Желтая" зона
Сегодня в нее вошла Закарпатская область, таким образом, список выглядит так:
- Тернопольская область,
- Кировоградская область,
- Черновицкая область,
- Харьковская область,
- Закарпатская область.
"Оранжевая" зона
Еще вчера она охватывала два региона, а уже сегодня имеет только один:
- Полтавская область.
"Красная" зона
Она до сих пор охватывает 19 регионов:
- Киев,
- Винницкая область,
- Волынская область,
- Днепропетровская область,
- Донецкая область,
- Житомирская область,
- Запорожская область,
- Ивано-Франковская область,
- Киевская область,
- Луганская область,
- Львовская область,
- Николаевская область,
- Одесская область,
- Ровенская область,
- Сумская область,
- Херсонская область,
- Хмельницкая область,
- Черкасская область,
- Черниговская область.
Однако стоит отметить, что эпидемиологические показатели стабилизировались в г. Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях. Но решение по их выходу из "красного" уровня должна принимать Госкомиссия по ТЭБ и ЧС.
Напомним, что с сегодняшнего дня, с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина.
Добавим, в Украине впервые с октября коронавирусом за сутки заразились менее 5 тысяч человек.