В "желтом" Закарпатье разворачивают дополнительные кровати для COVID-больных

В Закарпатской области, которая сейчас находится в "желтой" зоне карантина, разворачивают дополнительные койко-места для больны коронавирусом. Также в регионе было открыто дополнительное COVID-отделение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Соответствующее распоряжение выдал заместитель главы Закарпатской ОГА, руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории области Игорь Шинкарюк.

"Теперь еще одно заведение из резервного фонда будет принимать инфицированных: "ковидное" отделение заработало в Воловецкий ЦРБ. Там развернули 55 койко-мест, из них 6 - реанимационные", - рассказал Шинкарюк.

Вместе с тем в некоторых больницах добавили еще 105 коек.

В целом сейчас в Закарпатской области в 13 медучреждениях развернуто 1360 койко-мест для пациентов с подозрением или подтвержденным COVID-19, из них интенсивной терапии - 127.

Местные власти заявляют, что готовы при необходимости разворачивать в области еще больше коек, но, как отмечают, это будет большая нагрузка на медицинскую систему.