ru ua
Вт, 02 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В "желтом" Закарпатье разворачивают дополнительные кровати для COVID-больных

Новина українською →
Закарпатская область, Вторник 02 ноября 2021 14:19
В "желтом" Закарпатье разворачивают дополнительные кровати для COVID-больных Фото: в "желтом" Закарпатье разворачивают дополнительные кровати для COVID-больных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Закарпатской области, которая сейчас находится в "желтой" зоне карантина, разворачивают дополнительные койко-места для больны коронавирусом. Также в регионе было открыто дополнительное COVID-отделение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Соответствующее распоряжение выдал заместитель главы Закарпатской ОГА, руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории области Игорь Шинкарюк.

"Теперь еще одно заведение из резервного фонда будет принимать инфицированных: "ковидное" отделение заработало в Воловецкий ЦРБ. Там развернули 55 койко-мест, из них 6 - реанимационные", - рассказал Шинкарюк.

Вместе с тем в некоторых больницах добавили еще 105 коек.

В целом сейчас в Закарпатской области в 13 медучреждениях развернуто 1360 койко-мест для пациентов с подозрением или подтвержденным COVID-19, из них интенсивной терапии - 127.

Местные власти заявляют, что готовы при необходимости разворачивать в области еще больше коек, но, как отмечают, это будет большая нагрузка на медицинскую систему.

Напомним, по состоянию на сегодня, Закарпатская область находится в "желтой" зоне адаптивного карантина, однако в регионе ежедневно ухудшается показатель загруженности коек с кислородом. Сейчас он составляет 56,6% (предельной нормой является не более 65%).

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская область Карантин Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе