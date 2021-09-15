ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

К "желтой" зоне в Запорожье готовы чуть больше 10% школ и детсадов

Новина українською →
Запорожье, Среда 15 сентября 2021 21:13
К "желтой" зоне в Запорожье готовы чуть больше 10% школ и детсадов Фото: в Запорожье чуть больше 10% школ и детсадов продолжат работу в желтой зоне (Мариенко Андрей, УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Запорожье на вечер 15 сентября к работе в условиях "желтой" зоны карантина готовы чуть более 10% школ и детских садов. Областная администрация напомнила сотрудникам образовательных заведений города, что сделать прививку от коронавируса достаточно легко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.

"Согласно решению правительства с 20 сентября те учебные заведения Запорожья, где прививку (от коронавируса - ред.) сделали менее 80% работников, должны перейти в онлайн-формат работы в случае усиления карантина", - напомнили в ОГА.

В пресс-службе опубликовали данные о проценте привитых сотрудников учебных заведений Запорожья. Из 118 школ города только в 13 вакцинировались более 80% персонала, а из 144 детских садов - 17.

В ОГА отметили, что если учебное заведение переходит на дистанционную работу, то к офлайн-обучению дети смогут вернуться только при условии вакцинации больше 80% учителей и работников.

В администрации призвали работников учебных заведений сделать прививку от коронавируса, отметив, что сделать это довольно легко.

О том, в каких регионах школы закроют на карантин или отправят в онлайн - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье школа Карантин Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе