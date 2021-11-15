"Желтые" только две области, больше всего - "красных": обновлены карантинные зоны в Украине

По состоянию на сегодня, 15 ноября Киев и 17 областей находятся в "красной" зоне адаптивного карантина. В "оранжевой" - 5 регионов, и два все еще находятся в "желтой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Отметим, недавно Закарпатская область была отнесена к "желтой" зоне карантина, однако сегодня она приобрела "оранжевый" цвет по эпидпоказателям.

Карантинные зоны в Украине

"Желтая" зона

Кировоградская область;

Тернопольская область.

"Оранжевая" зона

Винницкая область;

Закарпатская область;

Полтавская область;

Харьковская область;

Черновицкая область.

"Красная" зона

Киев;

Херсонская область;

Одесская область;

Запорожская область;

Донецкая область;

Днепропетровская область;

Сумская область;

Николаевская область;

Ровенская область;

Житомирская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Хмельницкая область;

Черниговская область;

Львовская область;

Волынская область;

Черкасская область.

Отметим, что "красная" зона (с самыми жесткими ограничениями) предусматривает запрет работы заведений общепита (кроме доставки и на вынос), ТРЦ и других развлекательных заведений, учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров и учреждений культуры.

Помимо этого запрещено проводить массовые мероприятия, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей.

Всех этих ограничений можно избежать, если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы от COVID-19 или будут иметь отрицательный результат теста.