"Желтые" только две области, больше всего - "красных": обновлены карантинные зоны в Украине
По состоянию на сегодня, 15 ноября Киев и 17 областей находятся в "красной" зоне адаптивного карантина. В "оранжевой" - 5 регионов, и два все еще находятся в "желтой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Отметим, недавно Закарпатская область была отнесена к "желтой" зоне карантина, однако сегодня она приобрела "оранжевый" цвет по эпидпоказателям.
Карантинные зоны в Украине
"Желтая" зона
- Кировоградская область;
- Тернопольская область.
"Оранжевая" зона
- Винницкая область;
- Закарпатская область;
- Полтавская область;
- Харьковская область;
- Черновицкая область.
"Красная" зона
- Киев;
- Херсонская область;
- Одесская область;
- Запорожская область;
- Донецкая область;
- Днепропетровская область;
- Сумская область;
- Николаевская область;
- Ровенская область;
- Житомирская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Хмельницкая область;
- Черниговская область;
- Львовская область;
- Волынская область;
- Черкасская область.
Отметим, что "красная" зона (с самыми жесткими ограничениями) предусматривает запрет работы заведений общепита (кроме доставки и на вынос), ТРЦ и других развлекательных заведений, учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров и учреждений культуры.
Помимо этого запрещено проводить массовые мероприятия, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей.
Всех этих ограничений можно избежать, если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы от COVID-19 или будут иметь отрицательный результат теста.
Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 10 802 новых заражения коронавирусом и 442 летальных исхода.