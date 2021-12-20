Жесткие правила въезда в Японию продлятся до Нового года

Жесткие ограничения на въезд в Японию из-за штамма коронавируса "Омикрон" продлятся до Нового года. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times .

Как известно, Япония первой из многих стран запретила въезд в страну из-за штамма "Омикрон" вначале из стран Южной Африки, а после и всем иностранным туристам. При этом японские граждане, возвращающиеся в страну должны пройти обязательный карантин в учреждениях, которые определен для этих целей правительством.

Премьер-министр заявил, что правительство будет продолжать применять правила въезда до тех пор, пока не станут известны более подробные сведения о штамме "Омикрон". Ситуация должна проясниться после новогодних праздников.