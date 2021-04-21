Жители Японии ездят в другие страны, чтоб сделать прививку от COVID-19

Медленная вакцинация от коронавируса в Японии привела к тому, что жители ездят в другие страны, чтоб получить прививку. Пандемия в стране снова усиливается и люди волнуются, что до них не дойдет очередь.

Известно, что в Японии начали вакцинацию пожилого населения только в этом месяце, поэтому большинство японцев сможет получить прививку только этой зимой. Это пробуждает людей вылетать в другие страны, чтоб получить вакцину от коронавируса.

Вылеты из Японии за прививкой в другие страны горячо обсуждают в социальных сетях и в деловых кругах.

"Я могу подтвердить, что слышал о том, что руководители едут в другие страны за вакцинами", - сказал президент Европейского делового совета в Японии Майкл Мрокзек.

Также известно, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в субботу провел переговоры с генеральным директором Pfizer, чтобы получить больше доз вакцины для всех жителей к сентябрю. Это намного позже запланированного начала Олимпийских игр в Токио.