Жители Японии ездят в другие страны, чтоб сделать прививку от COVID-19
Медленная вакцинация от коронавируса в Японии привела к тому, что жители ездят в другие страны, чтоб получить прививку. Пандемия в стране снова усиливается и люди волнуются, что до них не дойдет очередь.
Об этом сообщает Reuters.
Известно, что в Японии начали вакцинацию пожилого населения только в этом месяце, поэтому большинство японцев сможет получить прививку только этой зимой. Это пробуждает людей вылетать в другие страны, чтоб получить вакцину от коронавируса.
Вылеты из Японии за прививкой в другие страны горячо обсуждают в социальных сетях и в деловых кругах.
"Я могу подтвердить, что слышал о том, что руководители едут в другие страны за вакцинами", - сказал президент Европейского делового совета в Японии Майкл Мрокзек.
Также известно, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в субботу провел переговоры с генеральным директором Pfizer, чтобы получить больше доз вакцины для всех жителей к сентябрю. Это намного позже запланированного начала Олимпийских игр в Токио.
Сообщается, что в Японии вакцинировали от коронавируса только около 1% населения.
Напомним, в Индии заявили о второй волне коронавируса. Там растет число заболевших и летальных случаев.
Ранее сообщалось, что вакцину Johnson&Johnson будут по-прежнему поставлять в Европу, несмотря на случаи тромбоза. Но на этикетке появится предупреждение.