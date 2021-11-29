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Жители Швейцарии поддержали COVID-сертификаты:требуют во всех общественных местах

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Швейцария , Понедельник 29 ноября 2021 05:24
Жители Швейцарии поддержали COVID-сертификаты:требуют во всех общественных местах Фото: большинство жителей Швейцарии подержали COVID-сертификаты (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Большинство жителей Швейцарии на референдуме поддержали меры правительства по борьбе с пандемией коронавируса. К ним относятся и COVID-сертификаты, которые требуют в барах, ресторанах и других общественных местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Избиратели высказались по поводу изменений мер безопасности по борьбе с пандемией. К ним относятся финансовая поддержка тех, кто пострадал от пандемии, отслеживание контактов и тестирование, а также COVID-сертификат.

Справка показывает, вылечились ли граждане от вируса, были ли вакцинированы или дали отрицательный результат.

Отмечается, что это требование правительства оказалось наиболее спорным среди общественности и политических сил. Однако в сентябре сертификат внедрен и его требуют для посещения баров, ресторанов, театров и крупных мероприятий.

Избиратели одобрили меры правительства в отношении COVID и 60% голосов поддержали правила.

Напомним, что в США рекомендуют пройти вакцинацию всем гражданам, начиная с 5 лет. Решение приняли из-за нового штамма коронавируса.

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