Жителям ЕС пригрозили проблемами с сертификатами вакцинации

Жители Евросоюза, выезжающие делать прививки от коронавируса в другие страны, могут не получить сертификат вакцинации в ЕС. Гражданам рекомендовано подождать до лета.

Об этом на онлайн-брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

Он подчеркнул, что Евросоюз работает над созданием сертификата вакцинации от COVID, чтобы сделать поездки между странами безопасными. По его словам, документ будет выдаваться только после прививок, сделанных препаратами, утвержденных Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Мамер подчеркнул, что те, кто подождет до лета, когда в Евросоюзе будет достаточно вакцины, выиграют и смогут пользоваться сертификатом вакцинации.

Напомним в Европе активно готовятся к запуску ковид-паспортов, которые должны упростить поездки между странами и, возможно, дать их владельцам больше возможностей в обычной жизни.