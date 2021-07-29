Жителям Нью-Йорка заплатят за вакцинацию от COVID-19: обещают по 100 долларов

Жители Нью-Йорка получат по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса . Это обещают местные власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC Newyork.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что начиная с этой пятницы будет платить по 100 долларов за первую дозу вакцины от коронавируса. Деньги получит каждый, кто посетит городской центр вакцинации.

Такое предложение возникло после того, как городские власти заявили о том, что вакцинация обязательна для всех рабочих города. В противном случае жителей города обязали пройти строгие еженедельные протоколы тестирования.

К таким строгим мерам власти Нью-Йорка прибегли из-за резкого роста числа заболевших в городе. Ситуация ухудшилась из-за штамма "Дельта". К примеру, в прошлую пятницу заболеваемость возросла на 32% по сравнению с предыдущей неделей.