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Житомирской области грозит переход в "красную" зону, - ОГА

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Житомирская область, Среда 13 октября 2021 14:00
Житомирской области грозит переход в "красную" зону, - ОГА Фото: Житомирской области грозит переход в "красную" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Житомирская область может перейти в "красную" зону адаптивного карантина. Из-за стремительного роста COVID-госпитализаций, такой сценарий ожидает регион уже через неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первую заместительницу главы Житомирской ОГА Наталью Остапченко во время брифинга.

"На территории Житомирской области сначала было развернуто 9 больниц для COVID-больных, потом мы добавили еще 6 больниц, на сегодня у нас 15 больниц. Коек развернуто - 2071 и они заполняются очень быстро...судя по индикаторным показателям через неделю мы попадем в "красный" уровень", - рассказала чиновница.

По ее словам, сейчас медицинская система области еще справляется с нагрузкой.

"Процент обеспечения кислородом всех кроватей - 99.4 %, но очень быстро мы эти кровати заполняем. На сегодня таких коек заполнено на 57%", - пояснила Остапченко.

Первый заместитель главы ОГА отметила, что в регионе по плану должны делать по 8 тысяч прививок в день, но не выполняют его.

"Медицинская система может это делать, а мы делаем не более 4 тысяч в день. Такими темпами мы будем еще очень долго находиться в "красном" уровне", - добавила Остапченко.

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