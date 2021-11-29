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Значительный спад: в Украине 5804 новых случая COVID и почти 300 смертей

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Киев, Понедельник 29 ноября 2021 08:17
Значительный спад: в Украине 5804 новых случая COVID и почти 300 смертей Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине заразились коронавирусом за минувшие сутки 5804 человека, а умерли - 297. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Донецкой областях и в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Значительный спад: в Украине 5804 новых случая COVID и почти 300 смертей

За сутки в Украине госпитализировали 2082 человека; летальных исходов - 297; выздоровели - 10 477 человек. Протестировали методом ПЦР - 13 364 человека, методом ИФА - 1795, экспресс-тестами - 17 535.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 427 827 человек; выздоровели - 2 920 714 человек; летальных исходов - 85 414.

Больше всего заражений за минувшие сутки в Днепропетровской области (473), Донецкой области (457) и Киеве (431).

Напомним, в ЕС опубликовали рекомендации по новому штамму коронавируса Omicron.

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