Значительный спад: в Украине 5804 новых случая COVID и почти 300 смертей

В Украине заразились коронавирусом за минувшие сутки 5804 человека, а умерли - 297. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Донецкой областях и в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

За сутки в Украине госпитализировали 2082 человека; летальных исходов - 297; выздоровели - 10 477 человек. Протестировали методом ПЦР - 13 364 человека, методом ИФА - 1795, экспресс-тестами - 17 535.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 427 827 человек; выздоровели - 2 920 714 человек; летальных исходов - 85 414.

Больше всего заражений за минувшие сутки в Днепропетровской области (473), Донецкой области (457) и Киеве (431).