Значительный спад. В Украине менее 3 тысяч новых случаев COVID и 157 смертей за сутки
Фото: в Украине спад новых случаев коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 2536 человек, а умерли - 157. Выздоровели за вчера 6690 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
За сутки госпитализировали 1 241 человека, летальных случаев - 157; выздоровели - 6 690 человек. Протестировали за сутки методом ПЦР - 10 987 человек, методом ИФА - 1690, экспресс-тестами - 14 235.
Больше всего новых заражений за сутки в Киеве (497), Волынской области (170), Харьковской области (133).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 3 610 687 человек;
- выздоровели - 3 338 555 человек;
- летальных случаев - 93 262.