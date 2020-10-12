Через COVID-19 можуть розгорнути по 2-3 мобільні госпіталі на велике місто

У зв'язку з погіршенням ситуації з COVID-19 в Україні готуються розгорнути додаткові госпіталі. Про те, яку допомогу надаватимуть в таких мобільних госпіталях і скільки їх можуть розгорнути по всій країні, розповів в.о. директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін у коментарі РБК-Україна.

З березня за різними сценаріями відбувалося планування. Одним з елементів цього планування був розгляд питання про мобільні шпиталі. Або застосування великих приміщень чи великих площ, де можна було б, у крайньому випадку, розгортати певні "сортувальні станції", щоб відсортувати хворих за ознакою - ковід чи не ковід. В тому числі, розглядалося питання створення таких сортувальних приміщень або пристосованих приміщень під лікарні.

Були розроблені відповідні санітарні рекомендації, правила по дотриманню проти епідеміологічного режиму. І у березні було прийнято рішення, що це буде крайньою мірою. Коли не витримуватиме система охорони здоров’я або ліжковий фонд буде неспроможний утримувати таку кількість пацієнтів.

Тому перелік таких закладів, які потенційно можуть бути пристосовані або використані, є. І є план розгортання шпиталів. Перелік таких закладів є конкретно по кожному місту і кожній області, в міській або обласній раді. Вимоги до таких закладів також є. Я не впевнений, чи вони остаточно затверджені, однак такі рекомендації нами розроблялися.

Те, що ми бачимо зараз, - поки достатньо лікарень другої і третьої хвилі, які ми можемо розгортати. Але виключати такої можливості не можна. На велике місто це може бути два-три об’єкти.

Ігор Кузин, для РБК-Україна