Для досягнення колективного імунітету до COVID-19 потрібно продовжувати вакцинацію

Директор Oxford Vaccine Group, професор Ендрю Поллард заявив нещодавно, що через нові штамів коронавірусу досягти колективного імунітету до COVID-19 стало неможливо. Але ця заява не привід припиняти вакцинацію від коронавірусу, а навпаки - причина нарощувати її темпи.

Поллард каже, що вакцина не захищає від інфікування штамом "Дельта", але треба розуміти, що вакцина не захищає від зараження будь-яким патогеном, а захищає від захворювання. Тобто, інфікується і вакцинована людина, але її імунітет, який навчений до зустрічі з патогеном, дозволяє позбутися від цього патогену в інкубаційний період, тому людина не захворює.

Що стосується штаму "Дельта", то ефективність існуючих вакцин від симптоматичної інфекції трішки нижче, тобто людина може захворіти, але це захворювання буде протікати легко. Вакцина захищає від важких форм, від госпіталізацій, від смерті. І це дуже важливо, тому що знижується навантаження на систему охорони здоров'я. Тому ми вакцинацію ні в якому разі не повинні припиняти, тому що перехресний імунітет все-таки є, хоч і не стовідсотковий, проте більшість людей залишаються захищеними.

Що стосується колективного імунітету. Навіть якби не було штаму "Дельта", ми зараз ще далекі від досягнення популяційного імунітету. Жодна країна світу ще цього не досягла. Тому що на сьогодні ми вакцинуємо тільки доросле населення, а цього не достатньо, щоб припинити циркуляцію вірусу. Тому, попри заяву Полларда, ми повинні нарощувати темпи вакцинації.

Є друга сторона закону саморегуляції паразитарних систем: коли більшість населення буде несприйнятливим, йде пасаж збудника через несприйнятливий організм, починає йти зворотний процес - знижується вірулентність вірусу, його агресивність. Тому ми все одно повинні людей прищеплювати.

Питання популяційного імунітету - це більше питання для вчених, а населення має подумати про індивідуальний захист, а застосовувані в Україні вакцини захищають і від "Дельти".

Тетяна Чумаченко, для РБК-Україна