Експерт описав три стани хворих при зараженні "Дельта"-варіантом коронавірусу

Специфічних симптомів, характерних для дельта-варіанту майже немає. Якщо при попередніх штамах могли з'являтися втрата нюху і почуття смаку, хоча вони можуть бути і при інших респіраторно-вірусних захворюваннях, то при "Дельта" порушення нюху і смаку зустрічається рідше.

Зараз можна виділити три стани, які супроводжують випадки дельта-варіанту у нас в країні. Типова форма - з температурою, із загальною і м'язовою слабкістю, з болем в суглобах, з нежиттю і головним болем. Цей стан спостерігається при більшості вірусних респіраторних інфекціях.

Другий варіант - це прояв у вигляді розладу шлунково-кишкового тракту, зокрема з діареєю, болем в шлунку. Але такий перебіг зустрічається не часто - в близько 10-15% всіх випадків, причому найчастіше – у дітей.

Остання форма "ковіда" з дельта-варіантом – найнебезпечніша, але вона також не особливо поширена. Це субфебрильна температура 37.1-37.3, помірна слабкість, риніт, сильні виділення з носа. Чому ця форма становить особливу загрозу? Тому що людина продовжує контактувати з іншими людьми, відвідувати громадські місця, пересуватися громадським транспортом, при цьому будучи джерелом зараження оточуючих.

Симптоми при варіанті "Дельта" починають проявлятися протягом першого тижня після інфікування. Але в більшості випадків його інкубаційний період триває дві доби. Якщо з'являються будь-які симптоми вірусних респіраторних захворювань слід все ж зробити ПЛР-тест або швидкий тест на антиген, але протягом першої доби після зараження він не завжди може бути позитивним, тому слід зробити повторний тест.

Ще один момент - спілкуючись з колегами, спостерігаючи за клінікою і сатурацією у пацієнтів з "Дельта", можу сказати, що почастішали випадки, коли у інфікованих ПЛР-дослідження показують негативний результат. При цьому друге і третє дослідження, зроблені пізніше, вже підтверджують наявність вірусу. Це не масово, але таких випадків стало більше, ніж під час двох попередніх підйомів захворюваності. З чим це пов'язано-можуть бути дуже різні фактори.

У чому ще небезпека "Дельта"? Є чимало випадків, коли на тлі лікування пацієнти, здавалося б, йдуть на поправку. Але на другий-третій тиждень захворювання їх стан різко погіршується. Це відбувається непередбачувано. Якщо раніше за лабораторними показниками ми могли спрогнозувати, чи йде пацієнт на одужання, то зараз це зробити вкрай важко.

Я виходжу з власного досвіду: у хворого може бути лабораторне поліпшення, іноді навіть і клінічне, але на тлі нормалізації показників може статися різке погіршення його стану. Зрозуміло, так відбувається не у всіх, але зараз це трапляється частіше, ніж раніше.

Сергій Дубров для РБК-Україна