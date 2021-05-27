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Експерт оцінив, як пом'якшення карантину влітку може вплинути на ситуацію з COVID в Україні

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Україна, Четвер 27 травня 2021 14:34
Експерт оцінив, як пом'якшення карантину влітку може вплинути на ситуацію з COVID в Україні Фото :влітку в Україні очікується зниження захворюваності на COVID(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Федір Лапій, лікар-імунолог, кандидат медичних наук

В Україні в літній період очікується зниження захворюваності на COVID - 19 та госпіталізацій. Відносна пауза епідемії триватиме до осені.

Імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ, член оперативного штабу МОЗ з питань вакцинації Федір Лапій пояснив РБК-Україна, чи вплине плановане пом'якшення карантину на ситуацію з коронавірусом.

Влітку швидше за все буде ситуація така ж як і в минулому році, коли кількість хворих буде зменшуватися, кількість важких хворих і кількість госпіталізованих так само буде зменшуватися. Ми будемо мати перерву до осені, як і минулого року.

Коли мова йде про певне пом'якшення, мова не йде про ті всі правила, про які вже понад рік говорять, а саме тримати дистанцію, користуватися медичною маскою і чисті руки. Ці правила ніхто не відміняв. Так само, як і ніхто не відміняв правила про кількість людей, які можуть перебувати в загальних зонах - в кафе, ресторанах. Ці правила ніхто не скасовує. Інша справа, що може бути, як і минулого літа, коли ці правила не виконувалися, а органи влади ніяк не реагували. Тому в принципі говорити, що буде якось інакше - не варто.

Щодо темпів вакцинації потрібно мати три складові. Перше - мати системи, де проводити вакцинацію. Але тут все залежить від наявності вакцин - і це друга складова. В принципі спостерігаються тенденції до поліпшення цієї ситуації з наявністю вакцин. Вже ми отримали через закупівлі вакцини від Pfizer, Coronavac, очікуємо вакцини від AstraZeneca. Це дозволить нам збільшити кількість вакцинованих, доступність вакцин для населення.

Ну і третя складова - це прихильність населення. У черзі "Дії" знаходяться трохи більше ніж 500 тисяч бажаючих, частина з яких вже могла бути вакцинована іншим способом, за принципом залишкової дози. Але прихильність населення могла б бути вищою, щоб попередити багато важких випадків COVID-19.

Основна мета вакцинації-попередження важких випадків, госпіталізації, а не припинення циркуляції вірусу, як це відбувається в результаті вакцинації проти кору.

Федір Лапій, для РБК-Україна

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