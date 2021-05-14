Карантин відіграв вирішальну роль у зменшенні випадків COVID-19 в Україні

Карантинні заходи в Україні відіграли вирішальну роль у зменшенні кількості тих, кому була підтверджена хвороба. І це зрозуміло, тому що контакти між людьми скоротилися і вірус не передавався так активно.

Зараз люди повернулися після свят, і тому йде "перемішування". І вірус SARS-CoV-2 передається від хворих або носіїв до здорових. Люди були в різних регіонах і за межами України, і звичайно ж, після того, як вони зібралися в одному місці, захворюваність може зрости.

Але враховуючи, що це все-таки сезонне захворювання, а сезон, який характерний для респіраторних інфекцій, вже підійшов до кінця фактично, будемо вважати, що захворюваність буде поступово зменшуватися.

Спостерігаючи нашу статистику, дуже складно на неї орієнтуватися, тому що у нас то 2,5 тисячі, то 6,5 тисяч, то 8 тисяч. У нас йде дещо хаотична статистика: у вихідні дні вона природно менше, в будні вона більше. І статистика залежить не так про реєстрацію хворих, як від роботи лабораторій, які тестують людей, і на підставі цих даних хворі потрапляють в статистику. І це призводить до того, що у нас йде таке коливання всередині тижня. Тому треба порівнювати тиждень з тижнем для того, щоб розуміти, яка тенденція.

Але в принципі ми бачимо, що дещо зросла захворюваність, але вона не піднімається до тих рівнів, як вона була до локдауну.

Влітку віруси нікуди не зникають. Той же всім відомий вірус грипу, віруси гострих респіраторних інфекцій циркулюють і влітку. Люди хворіють і влітку, але кількість хворих на гострі респіраторні захворювання значно нижче, ніж в осінньо-зимовий період.

Що стосується COVID-19, то є ризик того, що може прийти в Україну новий штам, і природно, значна частина людей практично від нього не буде захищена. Тому захворюваність буде підтримуватися, але не на таких високих цифрах, як це було взимку.